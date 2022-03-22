Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hollanda ile ticaret hacmi) İlk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk."
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hollanda ile ticaret hacmi) İlk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hollanda ile ticaret hacmi) İlk etapta 15 milyar Dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel