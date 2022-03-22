Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hollanda ile ticaret hacmi) İlk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hollanda ile ticaret hacmi) İlk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk."

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hollanda ile ticaret hacmi) İlk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hollanda ile ticaret hacmi) İlk etapta 15 milyar Dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda, dolar, Güncel, Haberler

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