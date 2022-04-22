Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde, İstanbul Süreci'nin Ukrayna'daki savaşın sonlanması gayretlerinde en kestirme çıkış... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde, İstanbul Süreci'nin Ukrayna'daki savaşın sonlanması gayretlerinde en kestirme çıkış...

AA - Erdal Turanli - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde, İstanbul Süreci'nin Ukrayna'daki savaşın sonlanması gayretlerinde en kestirme çıkış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde, İstanbul Süreci'nin Ukrayna'daki savaşın sonlanması gayretlerinde en kestirme çıkış yolu olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde, İstanbul Süreci'nin Ukrayna'daki savaşın sonlanması gayretlerinde en kestirme çıkış yolu olduğunu bildirdi

AA / Erdal Turanli - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Hollanda, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

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