Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru) Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru) Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda.