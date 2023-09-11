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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru) Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru) Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru) Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Orta Doğu Türkiye Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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