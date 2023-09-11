Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru) Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru) Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru) Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda."
Kaynak: AA / Güncel