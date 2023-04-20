Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hidroflorokarbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılması için Ulusal Strateji Belgemizi 2024 yılına kadar hazırlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hidroflorokarbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılması için Ulusal Strateji Belgemizi 2024 yılına kadar hazırlayacağız."