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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vatandaşımız adliyenin adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalı, hakkını huzuru kalple aramalı. Bunun için hukukun...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vatandaşımız adliyenin adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalı, hakkını huzuru kalple aramalı. Bunun için hukukun üstünlüğünden taviz veremeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vatandaşımız adliyenin adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalı, hakkını huzuru kalple aramalı. Bunun için hukukun üstünlüğünden taviz veremeyiz"

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hukuk Güncel Haberler

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