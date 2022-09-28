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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin veremeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin veremeyiz."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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