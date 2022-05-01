Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu bayramı hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonun kucaklaştığı büyük bir kardeşlik... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu bayramı hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonun kucaklaştığı büyük bir kardeşlik...

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizden bu bayramı hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonun kucaklaştığı büyük bir kardeşlik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu bayramı hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonun kucaklaştığı büyük bir kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu bayramı hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonun kucaklaştığı büyük bir kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum."

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Haberler

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