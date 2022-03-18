Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave...
AA - Kübra Kara - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyor"
AA / Kübra Kara - Güncel