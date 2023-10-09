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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşmesinde, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşmesinde, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşmesinde, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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