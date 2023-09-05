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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın tüm bireylerin var olma, kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın tüm bireylerin var olma, kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın tüm bireylerin var olma, kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir"

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Güncel Haberler

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