Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her zaman çözümün parçası olduk. Suriye sorununda elimizi taşın altına koyduk. Hedefimiz bölgesel barış ve ülkemizi krizin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her zaman çözümün parçası olduk. Suriye sorununda elimizi taşın altına koyduk. Hedefimiz bölgesel barış ve ülkemizi krizin ağır tehditlerinden korumak oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her zaman çözümün parçası olduk. Suriye sorununda elimizi taşın altına koyduk. Hedefimiz bölgesel barış ve ülkemizi krizin ağır tehditlerinden korumak oldu"
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel