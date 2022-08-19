Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her zaman çözümün parçası olduk. Suriye sorununda elimizi taşın altına koyduk. Hedefimiz bölgesel barış ve ülkemizi krizin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her zaman çözümün parçası olduk. Suriye sorununda elimizi taşın altına koyduk. Hedefimiz bölgesel barış ve ülkemizi krizin ağır tehditlerinden korumak oldu" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her zaman çözümün parçası olduk. Suriye sorununda elimizi taşın altına koyduk. Hedefimiz bölgesel barış ve ülkemizi krizin ağır tehditlerinden korumak oldu" Güncel Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her zaman çözümün parçası olduk. Suriye sorununda elimizi taşın altına koyduk. Hedefimiz bölgesel barış ve ülkemizi krizin... - Haberler

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