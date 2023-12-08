Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her türlü riski göze alarak Gazze'den dünyaya hayati bir iletişim koridoru açan TRT'mizi, Anadolu Ajansı'mızı ve diğer basın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her türlü riski göze alarak Gazze'den dünyaya hayati bir iletişim koridoru açan TRT'mizi, Anadolu Ajansı'mızı ve diğer basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her türlü riski göze alarak Gazze'den dünyaya hayati bir iletişim koridoru açan TRT'mizi, Anadolu Ajansı'mızı ve diğer basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum"