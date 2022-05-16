Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz...
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel