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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Güncel Haberler

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