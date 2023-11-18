Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim 'Suriye, Irak, Karabağ, Libya, Bosna ve Kudüs'ten bize ne' diyorsa, aslında bilerek veya bilmeyerek büyük Türkiye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim 'Suriye, Irak, Karabağ, Libya, Bosna ve Kudüs'ten bize ne' diyorsa, aslında bilerek veya bilmeyerek büyük Türkiye yürüyüşüne çelme takıyordur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim ' Suriye, Irak, Karabağ, Libya, Bosna ve Kudüs'ten bize ne' diyorsa, aslında bilerek veya bilmeyerek büyük Türkiye yürüyüşüne çelme takıyordur."
Kaynak: AA / Güncel