Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına...

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

Bir Gençlik Şöleni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, Yeni Adana Stadyumu'nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap etti.

Bir Gençlik Şöleni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, Yeni Adana Stadyumu'nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap etti. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız."

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, gençlik, Adana, Güncel, Haberler

title