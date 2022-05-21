Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına...
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Bir Gençlik Şöleni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, Yeni Adana Stadyumu'nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap etti.
Bir Gençlik Şöleni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, Yeni Adana Stadyumu'nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap etti. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız."
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel