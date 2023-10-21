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Cumhurbaşkanı Erdoğan Heniyye'ye Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması, yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Heniyye'ye Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması, yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Heniyye'ye Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması, yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini belirtti

Kaynak: AA / Güncel

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