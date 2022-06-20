Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına...
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz."
AA / Sefa Mutlu - Güncel