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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık, millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık, millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık, millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık, millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik. Toplam 189 millet bahçemizi hizmete aldık"

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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