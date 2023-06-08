Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık, millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik.
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık, millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık, millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik. Toplam 189 millet bahçemizi hizmete aldık"
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel