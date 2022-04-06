Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararlarından asla geri adım atmadıklarını belirterek, "Bu hedefi, milletimizin yeni kızıl elması olarak görüyoruz. Salgın dönemindeki ara hedefimize, yani istihdamı koruma ve geliştirme gayemize ulaştığımıza göre; şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Bu safhadaki ara hedefimiz, insanlarımızın fahiş fiyat artışları ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü, eskisinin de üzerine çıkartmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile iftarda bir araya geldi. Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 ve 2021 ramazan aylarını salgın musibeti sebebiyle kısıtlamaların gölgesinde geçirmiştik. Bu ramazan ayına da maalesef Rusya- Ukrayna savaşının yol açtığı siyasi, ekonomik, insani trajedilerin burukluğu içinde girdik. Dünyanın çok da iyi bir imtihan vermediği salgın süreci, birçok bakımdan ülkemizin imkanlarını ve kapasitesini görmemize vesile olmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı 2023'ün anı zamanda AK Parti'nin kalkınma programlarının da dönüm noktası olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki yılı önemli kılan bir başka husus da 2023 Haziranı'nda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleridir. Bu seçim, öylesine önemlidir ki normal şartlarda sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirebilmiştir. Altılı; aynısı Macaristan'da oldu bak, orada da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu da biliyorsunuz. Aynı merci, aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Aynı hesap burada da devam ediyor. Bunlarla karşı çok gayret edip gereken dersi de inşallah şu kalan süre içerisinde mahalle mahalle dolaşmak suretiyle, kadın kollarımız aynı şekilde kapı kapı dolaşarak 2023 Haziranı'nı Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle istediğimiz hedefe kavuşurcasına gerçekleştirmemiz lazım. Ortada üzerinde uzlaştıkları bir program yok, üzerinde uzlaştıkları bir cumhurbaşkanı adayı yok. Üzerinde uzlaştıkları bir kalkınma projesi yok. Üzerinde uzlaştıkları bir demokrasi adımı da yok. Program diye ortaya çıkardıkları metin, yurt dışında hazırlanıp ellerine tutuşturulmuş bir rapordan ibarettir. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça, baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor. Kalkınma adına tek söyledikleri bizim 20 yılda yaptığımız her şeyi yıkacakları, bozacakları, imha edecekleridir. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık yıkacaklardı, Marmaray'ı yıkacaklardı, Avrasya'yı yıkacaklardı, Osmangazi'yi yıkacaklardı, Nizipi'yi yıkacaklardı. Şimdi geldik 18 Mart Çanakkale'ye hadi yıkın. Bu millet artık bunlara bu fırsatı asla ve kata vermeyecek. Demokrasi babında kürsüde ettikleri fiyakalı lafları, çeşitli vesilelerle ele verdikleri gerçek düşünceleri gerçek niyetleri, sırıtan suratların gerisindeki kin ve nefret sızıntıları, zaten boşa çıkartıyor. Geriye ne kaldı? Geriye kala kala masada oturma düzenini, koridorda yürüme sırasını sağlamayı bile beceremeyen yarım düzüne muhtelis kaldı. Hiçbir konuda ortada gözükmeyen bir program olduğu gibi yapacakları hiçbir şey büyükşehirlerinden tutunuz kendilerine varıncaya kadar ortada yok. Şimdi bizim, ülkenin ve milletin hayrına olan hiçbir konuda bir adım atamayan bu zavallılara, Haziran 2023'te vereceğimiz ders kaldı. Bunun için siz milletvekili arkadaşlarım olarak çok daha yoğun bir şekilde gayret, çok daha yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor."

Görüntü dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber: Buğra OLAÇ/ ANKARA,

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022