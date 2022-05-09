Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla insanımızı sahipsiz...
AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla insanımızı sahipsiz bırakmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla insanımızı sahipsiz bırakmayacağız."
AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel