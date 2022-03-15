Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz.

AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz.

AA / Osman Baytürk - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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