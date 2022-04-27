(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAYSİYETİMİZE SALDIRANA EYVALLAH EDECEK DEĞİLİZ

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetimizi harekete geçirerek maruz kaldığımız ön yargıların, ithamların, dayatmaların, hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz" dedi.

İstanbul Mushafı'nı takdim ve tanıtım programı Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kur'an-I Kerim okunmasıyla başlayan programda Hattat Hüseyin Kutlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşma yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı.

"BATI MEDENİYETİ DÜNYAYI İÇERİK ÜRETİMİYLE İSTİLA ETMİŞTİR"

"ÖTEKİLEŞTİRMENİN YÜKSELİŞE GEÇTİĞİ BİR DÖNEME GİRDİK"

"ÖZGÜN KÜLTÜR VE SANAT İÇERİKLERİMİZLE ŞİMDİ DÜNYAYA AÇILDIK"

Erdoğan konuşmasının ardından mushafları inceledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel