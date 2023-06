CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAYDARPAŞA ANADOLU LİSESİ KARNE TÖRENİ'NDE KONUŞTU

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen karne törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde şu an karne heyecanı yaşayan evlatlarımızın tamamını tebrik ediyor, hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum. Her eğitim öğretim yılı sonunda tıpkı Haydarpaşa Lisesinde olduğu gibi bilgili, kültürlü, ahlaklı vicdanlı ve özgüven sahibi nesillerin yetiştiğini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını biz de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası yaptık. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gece gündüz demeden çalışacağız. Gözlerinin parıltısında yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini gördüğüm siz evlatlarımıza her açıdan gurur duyacağınız bir ülke teslim edeceğiz. Bunun için ebeveyni, öğretmeni, öğrencisiyle hepimize sorumluluk düşüyor. Türkiye'ye güveneceğiz. Kendi potansiyelimize inanacağız. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hedeflerimizle aramıza kimseyi sokmayacağız. Bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan her zaman şeref duyacağız. Tarihi zaferlerle dolu bu milletin mensubu olmaktan hiçbir zaman iftihar ötesinde bir şey düşünmeyeceğiz. Okuyacağız, araştıracağız, sorgulayacağız, çalışacağız, bizi biz yapan değerlere ve köklerimize çok sıkı sahip çıkacağız. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle kimse bizim önümüzü kesemez. Unutmayın, yarının Türkiye'si inşallah sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bugün karnelerinizi alıyorsunuz. Bir seneki gayretlerinizin neticesini de inşallah göreceksiniz. Bir TEKNOFEST gençliği olarak artık uzayla, her an iç içe olmayı amaç edineceksiniz. Yazın arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken lütfen kitapla, kütüphaneyle, okumakla bağlarınızı kesmeyin. Tabiatın tüm güzelliklerinin önümüze serildiği bu yaz günlerinde kendinizi sadece ekran başına mahkum etmeyin. Yeni şeyler öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin. Sizlere yardımcı olmak üzere çok farklı alanlarda açılmış, ücretsiz yaz okullarımız gençlik kamplarımız var. Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sizlere yönelik çalışmaları var. Devletimizin sizlere sunduğu bu imkanlardan en güzel şekilde istifade edeceğinize inanıyorum. Bu düşüncelerle her birinizi tebrik ediyor, mutlu, huzurlu ve verimli bir tatil geçirmenizi özellikle diliyorum. Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize Rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi tatiller, kalın sağlıcakla diye konuştu.