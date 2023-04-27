Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel