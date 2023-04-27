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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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