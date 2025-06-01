Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'na gönderdiği mesajda, kahraman Türk ordusunun gözde kuvveti, caydırıcı gücü, milletin göklerdeki onur ve gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularıyla kutladığını belirtti.

Erdoğan, asrı aşan tecrübesi, üstün sürat ve tahrip gücü ile dünyanın en iyi hava gücü konumundaki Türk Hava Kuvvetleri'nin ülkenin bekası, vatandaşların huzuru için görevini her zaman eksiksiz icra ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk bayrağının adeta göklerdeki sarsılmaz, yıkılmaz gönderi olan Türk Hava Kuvvetlerimiz, teknolojisine yapılan yatırımlar, insan kaynaklarının kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler ve milletimizin kendilerine duyduğu güvenle ülkemizin itibarını her zaman yükselten kurumlarımız arasında yer almaktadır. Türk Hava Kuvvetlerimiz bölgemizde ve dünyada üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla icra ederek tarih yazarken, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salmaktadır. Bu düşüncelerle Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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