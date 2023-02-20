Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz."
Kaynak: AA / Güncel