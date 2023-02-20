Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Hatay Güncel Haberler

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