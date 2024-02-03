Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Hastane, 550 yatak kapasitesi, 65 bin 350 metrekare kapalı alan, 76 poliklinik, 12 ameliyathane, 2 anjiyo, 2 MR ve 13 röntgen cihazı ile bir helikopter pistine sahiptir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yapacak.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, 550 yatak kapasiteli 65 bin 350 metrekare kapalı alana sahip hastanede, 76 poliklinik, 12 ameliyathane, 2 anjiyo, 2 MR ve 13 röntgen cihazı ile bir helikopter pisti bulunduğu belirtildi.