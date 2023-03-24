Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hatay'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın"
Kaynak: AA / Güncel