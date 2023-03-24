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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hatay'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hatay'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın"

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hatay Güncel Haberler

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