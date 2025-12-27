Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da tarihi Meclis binasını ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da tarihi Meclis binasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da tarihi Meclis binasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından karşılanan Erdoğan, belediyenin şeref defterini imzaladı.

Erdoğan, daha sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Meclis binasına ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik ettiği Erdoğan, yetkililerden binanın tarihçesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan ve beraberindekiler, burada Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan koronun verdiği konseri dinledi.

Daha sonra Kemalpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mozaikten yapılan ve üzerinde "Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım" yazan tablo armağan etti.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Cherki, Manchester City'i ipten aldı! Maç fazlasıyla liderler

Takımını tek başına ipten aldı! Premier Lig'de lider değişti
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme
Hatice'nin ölümünde kan donduran detay! El işaretiyle yardım istemiş

Hatice'nin ölümünde kan donduran detay! El işaretiyle yardım istemiş