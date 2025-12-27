Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Erdoğan, Hatay programı kapsamında 600 Konutlar Sitesi'nde, depremzede Karakuş ailesinin yeni evine konuk oldu.

Karakuş ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan'a ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.