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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastane, ibadethane, okul, her konuda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastane, ibadethane, okul, her konuda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması, vicdansızlıktır, barbarlıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastane, ibadethane, okul, her konuda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması, vicdansızlıktır, barbarlıktır."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İnsan Hakları Terör Politika Güncel Haberler

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