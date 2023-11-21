Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastane, ibadethane, okul, her konuda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastane, ibadethane, okul, her konuda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması, vicdansızlıktır, barbarlıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastane, ibadethane, okul, her konuda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması, vicdansızlıktır, barbarlıktır."
Kaynak: AA / Güncel