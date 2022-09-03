Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyecek, gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyecek, gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyecek, gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz." Güncel Kaynak: AA / Selma Kasap Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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