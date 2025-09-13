Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Kılıç İçin Düzenlenen Cenaze Törenine Katıldı

(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Kılıç'ın tabutu başında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dava yol arkadaşımız Hamdi kardeşimiz, uzun bir süre ağır bir hastalık ile imtihan oldu. Rabbim taksiratını affetsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalem, güçlü bir beyindi. Bir fikir adamıydı. Yanımızda bir mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı. İşini yolda komadı ve bütün bu süre boyunce rahatsızlığı döneminde dahi görevlerini ihmal ettiğine şahit olmadım. Son ana kadar dava bilinciyle çalıştı. Rabbim onu Peygamberimizin sancağı altında müşerref eylesin"

Törenin ardından Kılıç'ın naaşı Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.