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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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