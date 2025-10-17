Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas-İsrail Mutabakatı İçin Çaba Harcıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması için yoğun çaba içinde olduklarını belirtti. Bu mutabakatın kalıcı barışa zemin hazırlamasını hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, iki taraf arasında sürdürülen diyalogların önemine dikkat çekti.
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel