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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri destekler canımızı sıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri destekler canımızı sıkıyor."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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