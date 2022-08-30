Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri destekler canımızı sıkıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri destekler canımızı sıkıyor."
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel