Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli binalar) 14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli binalar) 14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli binalar) 14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak."
Kaynak: AA / Güncel