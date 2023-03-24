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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli binalar) 14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Güvenli binalar) 14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli binalar) 14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli binalar) 14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak."

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Hükümet Güncel Haberler

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