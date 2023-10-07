Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz."
Kaynak: AA / Güncel