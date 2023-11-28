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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde İsrail'in uluslararası hukuku fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde İsrail'in uluslararası hukuku fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde İsrail'in uluslararası hukuku fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını vermesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsrail İsrail Dış Politika Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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