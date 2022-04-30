Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, İnsani Temas Grubu, tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, İnsani Temas Grubu, tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek...

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, İnsani Temas Grubu, tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, İnsani Temas Grubu, tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, İnsani Temas Grubu, tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Güncel, Haberler

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