Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, İnsani Temas Grubu, tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek...
AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, İnsani Temas Grubu, tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, İnsani Temas Grubu, tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti
AA / Kaan Bozdoğan - Güncel