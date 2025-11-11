Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile Düşen Askeri Kargo Uçağı ile İlgili Arama Kurtarma Çalışmalarındaki Son Durumu Ele Aldı

Güncelleme:
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan’da düşen Türk askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarının güncel durumu değerlendirildi.

(ANKARA) - İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarının güncel durumu değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Gürcistan Başbakanı, kazada şehit düşen askerlerimiz için taziyelerini Cumhurbaşkanımıza iletti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Kobakhidze'ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti."

