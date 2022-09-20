Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i kabul etti Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i kabul ettiBirleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i kabul etti Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya gelmesinin ardından Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i kabul etti. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i kabul etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.