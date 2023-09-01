Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz."
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel