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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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