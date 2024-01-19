Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma alanında güçlü ve bağımsız olmayan milletlerin istikballeri tehlikededir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin geleceklerine güvenle bakamayacaklarını belirtti. Erdoğan, güçlü bir savunma sanayiine sahip olmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin savunma alanında bağımsızlığını artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir."
Kaynak: AA / Güncel