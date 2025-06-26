Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerini sahiplerine teslim edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri 798 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merter Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek "İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne katılacak.

Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca ilçede yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere 798 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim edecek.

Törende, 1077'si konut, 55'i iş yeri toplam 1132 bağımsız bölümün de temeli atılacak.

Öte yandan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi'nin açılışı da etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 35 bin 655 metrekare alanda projelendirilen millet bahçesi, bölge sakinlerine yeşil ve sosyal donatı alanları sunacak.

Millet bahçesinde çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, spor sahaları, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, balo salonu, millet kıraathanesi, 144 araçlık otopark, ibadethane ve büfe bulunuyor.