Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de 1930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi bize şunu çok net bir şekilde göstermiştir: Deprem, hazırlıklarımızı tamamlama fırsatı bulamadan Allah korusun her an kapımızı çalabilir. Bu yüzden kentsel dönüşüm bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm: Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, bakanlıklar, belediyeler, tüm kurum ve kadrolarıyla milletin hizmetkarı olmanın kendileri için en büyük şeref olduğunu söyledi.

Tam 23 yıldır durmadan, dinlenmeden, yorulmadan, en doğusundan en batısına, şehirlere aşkla hizmet ettiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu hususu özellikle ifade etmek isterim, şehirler tıpkı insanlar gibidir. Nefes alan varlıklardır. Kültürüyle, mimarisiyle, tarihi birikimiyle, şehirler ruh taşıyan mekanlardır. İnsan odaklı, çevreye duyarlı, planlı, programlı, modern ve güvenli şehirler, şehircilik anlayışımızın hareket noktasını teşkil ediyor. Ne yapıyorsak bu düşünceyle yapıyoruz. Çünkü biz şu gerçeğin farkındayız: Şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezsiniz. Şehirleri bayındır etmezseniz, millete istikamet çizemezsiniz. Üretimi, ticareti, ekonomiyi, kalkınmayı, büyümeyi arzu edilen seviyeye çekemezsiniz toplumsal huzuru, birlik ve beraberliği, millet olma şuurunu hakim kılamazsınız."

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in "Hüner bir şehir bünyad etmektir. Reaya kalbin abad etmektir." sözlerini anımsatarak, "Evet, işte tüm mesele budur. Mesele mimarisiyle, planlamasıyla, altyapı ve üst yapısıyla şehri ihya etmektir. Sevgili Güngörenliler, İstanbul gibi adı her anıldığında gözlerin ışıldadığı bu şehri korumak, kollamak, geleceğe güvenle taşımak hepimizin en büyük vazifesidir." diye konuştu.

"Güngören burada, Reis'inin yanında." sloganlarıyla konuşması bölünen Erdoğan, katılımcılara "Ben de sizin yanınızdayım" diyerek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmek için İstanbul'u afetlere, özellikle de depremlere karşı dirençli bir hale getirmek zorunda olduklarını belirterek, "17 Ağustos Marmara Depremi'nin acılarını, yüreğimizin derinlerinde hala hissediyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi ise bize şunu çok net bir şekilde göstermiştir: Deprem, hazırlıklarımızı tamamlama fırsatı bulamadan Allah korusun her an kapımızı çalabilir. Bu yüzden kentsel dönüşüm bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir. Bu gerçeği dikkate alarak hareket etmek, planlarımızı bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere hayata geçirmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da devreye alınan kentsel dönüşüm hizmetleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da devreye aldıkları bazı kentsel dönüşüm rakamlarını paylaşmak istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gaziosmanpaşa'da mahallelerimizi yeniden inşa ettik. Binlerce kardeşimizi güvenli ve konforlu yuvalarına kavuşturduk. Esenler'de 60 bin konutluk dev bir dönüşüm hamlesiyle yeni bir şehir kuruyoruz. Zeytinburnu'ndaki Telsiz ve Beştelsiz mahallelerinde modern, kullanışlı yeni yaşam alanları oluşturduk. Fatih'te, Bağcılar'da, Tuzla'da, Kartal'da, Pendik'te ve İstanbul'un 39 ilçesindeki 963 mahallenin tamamında gerçekleştirdiğimiz projelerle tarih yazdık. 2012'den bugüne İstanbul'da 923 bin konut ve iş yerinin dönüşümünü hamdolsun tamamladık. Halihazırda 208 bin 915 konut ve iş yerinin dönüşüm süreci devam ediyor. İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçemizi hizmete açtık."

Geçen nisan ayında millete verdiğimiz müjdeyle "Yarısı Bizden" kampanyasındaki destek tutarlarını güncellediklerini anımsatan Erdoğan, evlerini dönüştürmek isteyen vatandaşa verdikleri 700 bin liralık hibe tutarını 875 bin liraya çıkardıklarını, 100 bin liralık taşınma yardımını 125 bin liraya, faizsiz kredi hacmini ise 700 bin liradan 875 beş bin liraya yükselttiklerini hatırlattı.

Erdoğan, böylece hem İstanbul'da hem de diğer şehirlerde bir evin dönüşümü için sağladıkları toplam destek miktarını 1 milyon 500 bin liradan, 1 milyon 875 bin liraya ulaştırdıklarını söyledi.

İş yerleri için hibe ve kredi desteklerini 437 bin 500 lira, taşınma yardımını ise 125 bin lira olacak şekilde güncellediklerini aktaran Erdoğan, bu artışlarla birlikte bir iş yerinin dönüşümü için sundukları devlet desteğini 1 milyon lira düzeyine ulaştırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da 1 milyon 17 bin konut ve iş yerini dönüşüm kapsamına aldık. Şu an 63 bin ev ve iş yerinin dönüşümü Yarısı Bizden kampanyasının sunduğu avantajlarla sürüyor. Şu noktaya özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimi dönüştürüyoruz. 86 milyon el ele verecek, inşallah bu süreci başarıyla yöneteceğiz." dedi.

(Sürecek)