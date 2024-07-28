Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde Potomya Arama Kurtarma ekibiyle görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erdoğan, komşularını ziyaret ederek çocuklara oyuncak dağıttı ve sohbet etti. Bir çocuğun milli takım formasını imzalayan Erdoğan, ziyaretin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti.
Erdoğan, Güneysu'da kurulan Potomya Arama Kurtarma ekibiyle görüştü, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Komşularını ziyaret eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, komşularıyla bir süre sohbet etti.
Bir çocuğun milli takım formasını da imzalayan Erdoğan, ziyaretin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.