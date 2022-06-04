Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek...
AA - Fırat Taşdemir - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek istemiyoruz, bunun adımlarını da atıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek istemiyoruz, bunun adımlarını da atıyoruz"
AA / Fırat Taşdemir - Güncel