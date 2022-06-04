Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek istemiyoruz, bunun adımlarını da atıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek istemiyoruz, bunun adımlarını da atıyoruz" AA / Fırat Taşdemir - Güncel Güncel Haberler

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