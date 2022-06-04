Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek...

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek istemiyoruz, bunun adımlarını da atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeri doğru, buralar güvenlik alanımız, bu güvenlik alanında rahatsız edilmek istemiyoruz, bunun adımlarını da atıyoruz"

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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