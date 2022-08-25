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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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