Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel