Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum." Güncel Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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